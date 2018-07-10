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Хедира: Не могу дождаться совместной работы с Роналду в Ювентусе

20:30 44 Читати українською
Хедира: Не могу дождаться совместной работы с Роналду в Ювентусе
Сами Хедира / Фото: Ювентус

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира прокомментировал переход Криштиану Роналду в Ювентус.

"Добро пожаловать в Турин, Криштиану! Было прекрасно выступать с тобой вместе в мадридском Реале, поэтому не могу дождаться новой совместной работы. Сегодня особенный день для Ювентуса!", – написал Хедира в своем Твиттере.

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Отметим, Хедира и Роналду вместе играли в составе "сливочных".

Напомним, Криштиану Роналду покинул Реал и стал игроком Ювентуса. Португалец провел в Мадриде 9 лет.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Сами Хедира Сами Хедира
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