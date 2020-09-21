Полузащитник Ювентуса Сами Хедира попал на радары парижского клуба, сообщает Get French Football News.

Хедира требует у Ювентуса солидную компенсацию за разрыв контракта

ПСЖ привлекает возможность писдписаты 33-летнего немца бесплатно. Юве тоже не против проститься с Сами, действующий контракт которого рассчитан до лета 2021-го, но сам хавбек требует компенсацию от туринцев за досрочный разрыв соглашения.

В прошлом сезоне Серии А Хедира провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним ассистом.

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