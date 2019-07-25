Хедира может перебраться в АПЛ

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может дебютировать в чемпионате Англии.

Вулверхэмптон серьезно заинтересован в услугах Сами Хедиры, сообщает Sky Sport Italia.

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Представители "волков" уже разговаривали со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи относительно вероятного трансфера 32-летнего немца.

Ювентус не против отпустить Сами, поскольку на его позицию "Старая синьора" уже приобрела двух новых игроков (Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо).

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хедира провел лишь 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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