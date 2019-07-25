toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Хедира может перебраться в АПЛ

10:39 78 Читати українською
Хедира может перебраться в АПЛ
Сами Хедира / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может дебютировать в чемпионате Англии.

Вулверхэмптон серьезно заинтересован в услугах Сами Хедиры, сообщает Sky Sport Italia.

Хедира вынужден рассматривать возможность продолжения карьеры в Фенербахче

Представители "волков" уже разговаривали со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи относительно вероятного трансфера 32-летнего немца.

Ювентус не против отпустить Сами, поскольку на его позицию "Старая синьора" уже приобрела двух новых игроков (Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо).

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хедира провел лишь 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе
06:30
257
Теги
Трансферы Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Англия Трансферы Чемпионата Италии Сами Хедира Сами Хедира Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Будучность – Заря: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00598 Будучность – Заря: анонс матча Лиги Европы
9
час
:
19
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук