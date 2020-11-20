Полузащитник туринского Ювентуса Сами Хедира получил вариант с продолжением карьеры на Туманном Альбионе.

Вест Хэм нацелился на подписание опытного хавбека, утверждает Sportmediaset.

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Хедира готов попробовать свои силы в АПЛ. Переход немца может произойти уже в зимнее трансферное окно. Ранее он отказывался покидать Ювентус, требуя двойную компенсацию за расторжение контракта. Интерес к ветерану также проявляет американский Интер Майами.

В нынешнем сезоне Сами Хедира еще не появлялся на поле. Последний раз он надевал футболку "Старой синьоры" в официальном поединке еще в июне.

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