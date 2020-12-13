"Я открыт к новым вызовам. У меня были плохие времена, но теперь я снова хочу играть в футбол, бороться за три очка каждой недели. Это то, чего я с нетерпением жду.

Хедира может оказаться в Англии

У меня все еще много сил и энергии, поэтому я не смотрю на лето 2021 года. Я могу уйти и в декабре, и в январе. Изменения реальные – это моя главная цель.

Эвертон? С Карло Анчелотти мы часто разговариваем по телефону и пишем друг другу. Он знает о моей ситуации. Это может быть и совсем другой клуб. Даже за пределами Англии", – цитирует Хедиру Football Italia.

Заметим, контракт немецкого хавбека со "Старой синьорой" действует до 30 июня 2021. В текущем сезоне Сами Хедира ни разу не появлялся на поле в футболке Ювентуса. Из-за этого 33-летний хавбек хочет досрочно расторгнуть соглашение с туринцами, однако стороны никак не могут договориться.

Потенциально самый слабый соперник Динамо в 1/16 ЛЕ отобрал исторический рекорд у МЮ и Ювентуса – нереальное спасение