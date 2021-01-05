Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль очень эмоционально воспринял победу над Ливерпулем (1:0) в 17 туре АПЛ.

Сразу после финального свистка австрийский специалист упал на колени и заплакал.

Красота от Ингза в видеообзоре матча Саутгемптон – Ливерпуль – 1:0

Юрген Клопп подошел пожать руку коллеге, но растроганный Хазенхюттль даже не поднял голову. Он впервые не проиграл Ливерпулю за время работы с Саутгемптоном и даже смог победить.

Добавим, что "святые" как минимум до следующего тура переместились на 6 строчку АПЛ, а вот команда Клоппа рискует потерять лидерство.

Ливерпуль уступил Саутгемптону и продлил неудачную серию – Манчестер Юнайтед может захватить лидерство в АПЛ