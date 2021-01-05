Хазенхюттль упал на колени и заплакал после победы над Ливерпулем – видео эмоций тренера Саутгемптона
09:34 - Читати українською
Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль очень эмоционально воспринял победу над Ливерпулем (1:0) в 17 туре АПЛ.
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Сразу после финального свистка австрийский специалист упал на колени и заплакал.
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Юрген Клопп подошел пожать руку коллеге, но растроганный Хазенхюттль даже не поднял голову. Он впервые не проиграл Ливерпулю за время работы с Саутгемптоном и даже смог победить.
Добавим, что "святые" как минимум до следующего тура переместились на 6 строчку АПЛ, а вот команда Клоппа рискует потерять лидерство.
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