Стало известно, сколько получает наставник Барселоны Хави за свою работу.

Уровень зарплаты Хави не изменился после его прихода в Барселону – она составляет около 4 млн евро в год до вычета налогов, сообщает издание Diari ARA.

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Отчасти это вызвано компенсацией Рональду Куману в 12 млн евро и клаусулой за уход Хави Аль-Садду в размере 5 млн. Интересно, что представители тренерского штаба Барселоны имели более выгодные предложения, однако оставались верными как Хави, так и клубу.

Добавим, что звездный новичок Барселоны Роберт Левандовски зарабатывает в 2,5 раза больше – его зарплата составляет 10 млн евро в год. Правда, его заработок будет расти с каждым сезоном.

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