В ближайшее время Айю прилетит в Доху, чтобы подписать контракт с командой Хави Эрнандеса, сообщает пресс-служба Аль-Садда.

Хави получал два интересных предложения перед подписанием нового контракта с Аль-Саддом

Отметим, что 31-летний ганец перебирается в Катар на правах свободного агента. У него завершился контракт с Суонси, за который он выступал с июля 2015 по май 2021-му.

К слову, Айю – воспитанник и настоящая легенда Марселя, с которым выиграл два Суперкубка Франции и два Кубка французской лиги. За провансальский клуб форвард сыграл более двухсот матчей, в которых забил 60 голов.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині