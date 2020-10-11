Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес положил в свою копилку уже третий титул.

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Накануне его команда в финале Кубка Оредоо (бывший Кубок звезд Катара) разгромила Аль-Араби со счетом 4:0 и во второй раз в истории завоевала этот трофей (впервые это произошло в 2010 году).

Напомним, Хави возглавил Аль-Садд в мае 2019 года и за этот период успел также завоевать Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.

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