Хави выиграл третий трофей в тренерской карьере
12:40 - Читати українською
Послужной список легенды Барселоны пополняется все новыми победами.
Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес положил в свою копилку уже третий титул.
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Накануне его команда в финале Кубка Оредоо (бывший Кубок звезд Катара) разгромила Аль-Араби со счетом 4:0 и во второй раз в истории завоевала этот трофей (впервые это произошло в 2010 году).
Напомним, Хави возглавил Аль-Садд в мае 2019 года и за этот период успел также завоевать Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.
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