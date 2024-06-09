Хави выбрал приоритетное направление для продолжения карьеры – экс-тренер Барселоны имеет несколько предложений
Бывший наставник Барселоны Хави раздумывает над вероятностью вернуться к работе.
Испанский специалист после завершения сезона покинул "блаугранас", поскольку не нашел взаимопонимания с руководством клуба.
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Как сообщает Sport.es, 44-летний тренер не планирует возвращаться к работе в следующем сезоне, хотя уже пообщался с несколькими клубами. После паузы Хави было бы интересно поработать в АПЛ. Он считает лигу интересной для себя.
Напомним, что испанец возглавил Барселону в ноябре 2021 года. С "кулес" Хави завоевывал титул чемпиона Испании и выигрывал Суперкубок.
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