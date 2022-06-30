Хави и Левандовски пересеклись в ресторане LÍO во время отдыха на Ибисе. Соответствующие кадры появились в сети. Вряд ли встреча была запланирована, ведь, как сообщает Жерар Ромеро, футболист и тренер сидели за разными столами в сопровождении своих друзей.

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Тем временем Барселона сделала третье предложение Баварии по поляку, информирует Bild. Каталонцы дают за Роберта 40 миллионов евро сразу и 5 млн обещают в виде бонусов. Однако Мюнхен готов рассматривать продажу Левандовски только за 50+ млн.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22). Этим летом польский бомбардир разругался с руководством клуба и намерен как можно скорее сменить клуб.

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