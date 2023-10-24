"Это жизненно важный матч, это ключевые моменты для достижения цели выхода из группы. Шахтер тяжелый, динамичный и сильный соперник. Они не боятся, играют с удовольствием в атаке. Мы проанализировали их, но если думать, что матч будет легкий, то есть шанс проиграть.

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Чигринский? Это было тяжелое время для него, но у меня остались прекрасные воспоминания о нем в Барселоне. В целом у Шахтера тяжелая ситуация. Много дней без семьи, вдали от дома. Теперь командой руководит Дарио Срна. Он легенда, я хорошо его знаю. Восхищаюсь им и уважаю. У Шахтера есть замечательные футболисты. Они не очень известные игроки, но имеют хороший технический уровень. Нас они удивили.

Относительно травм? Не все восстановились, поэтому их нет в заявке. Это не идеальный состав, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Мы должны совершенствоваться и победить. В заявке есть 12 воспитанников. Я очень горжусь этим поколением. Я убежден, что мы увидим великую Барселону.

Я не думаю, что пришло время попробовать что-то новое, или делать странные вещи. Мы должны быть практичными и показать нашу личность. Мы не будем делать изменения, а просто пойдем нашим путем", – цитирует наставника каталонцев Marca.

Напомним, что встреча Барселоны и Шахтера в Лиге чемпионов запланирована на 25 октября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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