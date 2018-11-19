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Хави во второй раз стал отцом

18:56 57 Читати українською
Хави во второй раз стал отцом
Хави Эрнандес и Нурия / getty images

У экс-полузащитника Барселоны Хави, который сейчас выступает за катарский Аль-Садд, родился сын.

Хави на своей странице в Instagram сообщил, что у его жены Нурии родился мальчик. Малыша назвали Дэн.

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Отметим, что это второй ребенок, которого 38-летнему Хави подарила его возлюбленная Нурия Кунильера. Супруги уже воспитывают дочь Асию, которая родилась в 2016 году.

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