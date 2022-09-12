"Для начала я должен сказать, что мы не должны выпячивать грудь. В прошлом сезоне у нас был неудачный период, поэтому мы должны быть скромны. Я буду рад, если завтра мы оставим все силы на поле. У меня есть надежда, но ранее у нас были неудачные результаты в Мюнхене.

Барселона хочет избавиться от 4 игроков зимой – легенды клуба и дуэт нидерландцев имеют слишком большие зарплаты

В матче с Баварией мы должны продемонстрировать характер. Однозначно, завтра нас ждет момент истины.

У нас случались неудачи, но сейчас мы играем лучше. Тем не менее слова нужно подтверждать действиями. Сейчас Барселона уже другая команда по сравнению с прошлым сезоном в плане характера и ментальности. Наш уровень вырос, мы сильно прибавили", – заявил Хави.

Матч Бавария – Барселона будет сыгран во вторник, 13-го сентября.

Барселона разгромила Кадис в матче с шокирующей остановкой, Севилья в меньшинстве удержала дебютную победу в сезоне