Легенда Барселоны Хави Эрнандес уже готовится к работе в каталонском клубе.

Защитник Севильи Жюль Кунде стал приоритетным вариантом для усиления защитного звена Барселоны, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

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Сами Хави Эрнандес, которого сватют в тренерское кресло "блаугранас" после увольнения Кумана, выразил желание подписать 22-летнего француза. У Барсы будет серьезная конкуренция в охоте за Жюлем, ведь на игрока также претендуют Челси и Реал.

По информации СМИ, Барселона сейчас ведет переговоры с Аль-Саддом, который возглавляет Хави, чтобы забрать тренера. Ожидается, что легенда вернется на Камп Ноу во время паузы на матчи сборных.

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