Хави уверен, что Месси сыграет на ЧМ-2022 – последний шанс для легенды стать чемпионом мира

Наставник Аль-Садда убежден, что его экс-одноклубник Лео Месси сможет принять участие в Мундиале 2022 года в Катаре.

"Думаю, что Месси будет играть до тех пор, пока сам захочет этого. Убежден, что он сыграет на ЧМ-2022. Лео – настоящий зверь: быстрый и молниеносный. Не сомневаюсь, что он примет участие в турнире", – цитирует Хави Marca.

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Напомним, Месси играл на 4-х чемпионатах мира, начиная с 2006 года. Наивысшим достижением аргентинца стал выход в финал Мундиаля-2014. На момент начала ЧМ-2022 форварду исполнится уже 35 лет – таким образом, данный турнир практически наверняка станет для него последним шансом все же выиграть Мундиаль.

К слову, ЧМ-2022 стартует в ноябре, а не летом, как было раньше.

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