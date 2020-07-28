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Хави уверен, что Месси сыграет на ЧМ-2022 – последний шанс для легенды стать чемпионом мира

16:24 - Читати українською
Хави уверен, что Месси сыграет на ЧМ-2022 – последний шанс для легенды стать чемпионом мира
Хави и Лионель Месси / фото из открытых источников

Наставник Аль-Садда убежден, что его экс-одноклубник Лео Месси сможет принять участие в Мундиале 2022 года в Катаре.

"Думаю, что Месси будет играть до тех пор, пока сам захочет этого. Убежден, что он сыграет на ЧМ-2022. Лео – настоящий зверь: быстрый и молниеносный. Не сомневаюсь, что он примет участие в турнире", – цитирует Хави Marca.

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Напомним, Месси играл на 4-х чемпионатах мира, начиная с 2006 года. Наивысшим достижением аргентинца стал выход в финал Мундиаля-2014. На момент начала ЧМ-2022 форварду исполнится уже 35 лет – таким образом, данный турнир практически наверняка станет для него последним шансом все же выиграть Мундиаль.

К слову, ЧМ-2022 стартует в ноябре, а не летом, как было раньше.

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