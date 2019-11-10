"Хави, уходи!", – болельщики Аль-Садда требуют отставки легендарного испанца

Болельщики катарского Аль-Садда призвали главного тренера команды Хави Эрнандеса подать в отставку.

Во время матча катарской лиги против Катар СК, в котором Аль-Садд уступил со счетом 0:3, с трибун раздавались крики "Хави, уходи!", информирует Marca.

Хави уже определился со своим первым звездным трансфером, если возглавит Барселону

Фанаты недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне. Аль-Садд является действующим чемпионом Катара, но в последних четырех матчах команда потерпела три поражения и сейчас занимает 4 место в турнирной таблице.

Напомним, Хави Эрнандес возглавил Аль-Садд в мае этого года. Легендарный футболист завершил свою игровую карьеру именно в этом клубе.

Вальверде вбиває Барселону