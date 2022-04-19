"Мы злые, ведь упустили очень хорошую возможность, золотую, чтобы вырваться среди претендентов на Лигу чемпионов. С чемпионством мы фактически прощаемся.

Гол экс-звезды Карпат и продолжение проклятия каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Кадис – 0:1

Я особенно взбешен. Мы должны играть с большей решительностью, создавать больше возможностей. Мы готовились к этому. Я несу ответственность за это, нужно требовать больше энтузиазма.

Неприемлемо проигрывать Кадису, но впереди осталось семь финалов. На этот раз мы не играли так, словно это был финал. Дома мы должны показывать больше желания и больше характера", – приводит слова Хави Goal.

Барселона опозорилась в матче с Кадисом, потерпев поражение на Камп Ноу – экс-нападающий Карпат забил победный гол