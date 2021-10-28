Барселона поздно вечером уволила Кумана после поражения от Райо Вальекано. Руководство клуба очень быстро определилось с заменой и решило пригласить на тренерский мостик Хави, сообщает Mundo Deportivo.

Хави уже согласился, но Барселона еще должна договориться с нынешним клубом легенды Аль-Саддом. Переговоры между клубами не займут много времени, ведь в Катаре дали Хави слово, что отпустят в Барсу без особых проблем.

Пока утрясаются все детали, команду будет тренировать Серхи Бархуан. Он и привезет Барселону в Киев на матч Лиги чемпионов против Динамо. Хави приступит к работе уже во время международной паузы.

Жоан Лапорт хотел пригласить Хави еще летом, но решил не форсировать события из-за связи бывшего капитана с Виктором Фонтом – своим конкурентом на выборах. Однако Куман разочаровал президента, а Хави идеально соответствует философии клуба.

"Де зараз ті, хто повинен просити вибачення?": Куман отримав ультиматум перед фіналом у Києві, або Як Пеп допоміг Реалу