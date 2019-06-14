"Хави станет главным тренером Барселоны", – Пуйоль оценил возможность возвращения легенд в каталонский клуб

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль оценил тренерские амбиции своего экс-одноклубника Хави, а также поделился мыслями относительно своего будущего.

"Хави тренер? Нам нужно набраться терпения. Люди хотят видеть его наставником Барселоны, и я уверен, что когда-то так оно и будет.

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Если бы речь шла о моем возвращении в Барселону, то я бы занял роль в управлении. Возможно, стал бы спортивным директором. Но сейчас еще рано об этом говорить", – цитирует Пуйоля Sport.es.

Напомним, недавно Хави Эрнандес возглавил катарский Аль-Садд, за который выступал на протяжении последних 3-х сезонов.

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