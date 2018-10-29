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Хави стал на защиту Месси из-за критики Марадоны

19 октября 13:27 164 Читати українською
Хави стал на защиту Месси из-за критики Марадоны
Хави и Лионель Месси / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Барселоны Хави не разделяет мнение Диего Марадоны о Лионелея Месси.

"Я не согласен с Марадоной. Месси – невероятный лидер. Он всегда хочет получать мяч, он никогда не прячется.

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Я обращаюсь не только к Марадоне, а вообще к тем игрокам, которые работают комментаторами и критикуют своих коллег, при этом зная, насколько иногда футболистам бывает трудно.

Я думаю, что Месси вернется в сборную. Ему нужно время, чтобы отдохнуть, но, я думаю, он хочет вернуться. Он любит вызовы, Лионель попытается завоевать трофей с Аргентиной", – сказал Хави в программе Super Deportivo.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Диего Марадона Диего Марадона Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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