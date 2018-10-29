Хави собирается завершить карьеру и хочет возглавить Барселону

Текущий сезон может стать для Хави последним в его карьере.

По словам Хави, после окончания карьеры футболиста он планирует начать тренерскую деятельность, сообщает Corriere dello Sport.

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"Я хочу выиграть с клубом азиатскую Лигу чемпионов. Было бы замечательно побороться за трофей в этом сезоне.

На 99% этот сезон станет последним для меня. В 39 лет уже нормально уставать от футбола, и наступает время менять курс. Я думаю о тренерской карьере и уже прошел курсы UEFA Pro. Моя мечта – возглавить Барселону. Сейчас еще не время для анонсов или прощаний, но я точно знаю, что буду делать", – сказал Хави.

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