Хави до сих пор не может присоединиться к Барселоне в американском турне. Как сообщает AS, главный тренер "блаугранас" точно пропустит товарищеский поединок против Интер Майами.

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Хави все сегодняшнее утро ожидал, что ему одобрят визу в США. Если бы это произошло, он успел бы прилететь в Майами к игре, однако власти США пока не одобрили туристическую визу каталонца. К тому же уже нет самолетов, которые позволили бы вовремя приехать на матч с Интер Майами.

Максимальный срок ожидания визы, запрос на которую подал Хави, составляет 72 часа. Энтренадор надеется, что получит разрешение и в среду утром присоединится к Барселоне. Это позволит ему поехать с клубом в Лас-Вегас, куда команда отправится в четверг. Там Барселона проведет Эль-Классико с Реалом. Пока же на тренерской скамье будет сидеть брат Хави – Оскар.

В клубе считают, что кто-то должен будет понести ответственность за сложившуюся ситуацию. В Барселоне считают неприемлемым тот факт, что столь крупный клуб не смог вовремя подготовить бумаги к началу турне. Кроме того, в клубе удивились, что организаторы тура почти не оказывали клубу помощь.

Mundo Deportivo сообщал, что причиной проблем Хави с визой в США является посещение Ирана. Он трижды побывал в этой стране во время пребывания игроком катарского Аль-Садда, из-за чего не получил право на спецвъезд в Штаты.

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