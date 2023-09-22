В пятницу, 22 сентября, Хави поставит свою подпись под новым соглашением с Барселоны, срок которого будет истекать летом 2025 года. Об этом информирует Diario Sport. Сообщается, что обе стороны достигли согласия по всем вопросам.

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Церемония продления соглашения состоится в первой половине дня до предматчевой пресс-конференции по поводу встречи с Сельтой в Ла Лиге.

Изначально Барселона хотела предложить Хави контракт до лета 2026 года, но стороны не сумели договориться на таких условиях. Действующий контракт Хави с "блаугранас" действует до лета 2024 года, и он согласился продлить его ещё на один год.

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