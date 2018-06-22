Хави считает решение уволить Лопетеги с поста наставника сборной Испании правильным

Бывший полузащитник сборной Испании Хави, прокомментировал решение президента Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса уволить главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги.

"Решение Лопетеги показалось несвоевременным и поспешным. Это стало неожиданностью для всех, но Испанская федерация футбола отреагировала правильно.

Федерация должна быть выше отдельно взятых людей. Не могу комментировать подписание контракта между Лопетеги и Реалом, но как игрок, ранее выступавший за сборную, могу сказать, что Рубиалес принял взвешенное решение.

Йерро – хороший тренер, который готов взять на себя ответственность за сборную. Он очень помог нам в 2010 году, когда мы проиграли первый матч команде Швейцарии со счетом 0:1. Для меня Испания остается одним из кандидатов на победу в чемпионате мира", – цитирует Хави Marca.