toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Хави считает решение уволить Лопетеги с поста наставника сборной Испании правильным

13 июня 19:47 492 Читати українською
Хави считает решение уволить Лопетеги с поста наставника сборной Испании правильным
Хави

Бывший полузащитник сборной Испании Хави, прокомментировал решение президента Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса уволить главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги.

"Решение Лопетеги показалось несвоевременным и поспешным. Это стало неожиданностью для всех, но Испанская федерация футбола отреагировала правильно.

Федерация должна быть выше отдельно взятых людей. Не могу комментировать подписание контракта между Лопетеги и Реалом, но как игрок, ранее выступавший за сборную, могу сказать, что Рубиалес принял взвешенное решение.

Йерро – хороший тренер, который готов взять на себя ответственность за сборную. Он очень помог нам в 2010 году, когда мы проиграли первый матч команде Швейцарии со счетом 0:1. Для меня Испания остается одним из кандидатов на победу в чемпионате мира", – цитирует Хави Marca.

Теги
ЧМ 2018 Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Испания Испания Луис Рубиалес Хави Эрнандес Хави Эрнандес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
36
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук