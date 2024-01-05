На пресс-конференции после игры Хелена Кондис из издания COPE решила поинтересоваться у специалиста, какими были бы последствия, если бы Барселона не смогла дожать Лас-Пальмас, позволив Реалу и Жироне оторваться еще больше. Хави не уловил логики в таком вопросе, о чем прямо сказал журналистке.

Конец безвольной серии в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Барселона – 1:2

"Если бы мы отставали на 10 очков, ситуация была бы сложнее, конечно... Но вы всегда делаете негативные предположения. Меня это смешит... Если матч был выигран, тогда почему вы делаете такое предположение? Того, о чем вы говорите, не произойдет. Если это будет до игры, хорошо, мы можем говорить о том, что это может произойти. Но этого не произошло. Зачем об этом говорить.Мне это кажется абсурдным. Тебе не кажется? Это чрезвычайно абсурдно.

Мы одержали победу в последний момент благодаря пенальти. У нас есть доводы. Первый – мы действующие чемпионы. Следует уважать действующего чемпиона. Всегда есть напряжение, есть нервы. Каждый желает победить. Если вы говорите со мной о пенальти, это мне кажется понятным. Я понимаю Кириана Родригеса, но это толчок и это пенальти", – цитирует Хави Marca.

Барселона в компенсированное время вырвала победу над Лас-Пальмасом – каталонцы снова третьи, но Хави потерял лидера