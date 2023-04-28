"Мы не знаем, подпишет Месси контракт или нет. Слишком рано говорить об этом. Сейчас мы сосредоточены на матче против Бетиса, на победе в чемпионате. Посмотрим, будут ли подписания в будущем.

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Речь идет не только о возможном приходе Месси, но и о нашей финансовой ситуации в целом. Ее нужно улучшить. Мы думаем о составе на следующий сезон, но сейчас это не главное. Нужно выиграть чемпионат, а обо всем остальном позаботится наш директор Матеу Алемани", – приводит слова Хави Sport.

Напомним, Месси не спешит подписывать новый контракт с ПСЖ и может вернуться свободным агентом в Барсу, которую покинул 2 года назад.

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