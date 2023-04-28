Хави раздражен постоянными упоминаниями о Месси: "Сейчас это не главное"
Рулевой Барселоны Хави Эрнандес не хочет уделять слишком много внимания трансферным слухам.
"Мы не знаем, подпишет Месси контракт или нет. Слишком рано говорить об этом. Сейчас мы сосредоточены на матче против Бетиса, на победе в чемпионате. Посмотрим, будут ли подписания в будущем.
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Речь идет не только о возможном приходе Месси, но и о нашей финансовой ситуации в целом. Ее нужно улучшить. Мы думаем о составе на следующий сезон, но сейчас это не главное. Нужно выиграть чемпионат, а обо всем остальном позаботится наш директор Матеу Алемани", – приводит слова Хави Sport.
Напомним, Месси не спешит подписывать новый контракт с ПСЖ и может вернуться свободным агентом в Барсу, которую покинул 2 года назад.
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