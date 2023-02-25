Тренер Барселоны Хави считает, что у его команды есть шанс завершить сезон на позитивной ноте.

Барселона проиграла Манчестер Юнайтед в Лиге Европы с общим счетом 4:3 после двух матчей, что означает, что каталонский клуб останется без европейского футбола в марте впервые с 1999 года. Хави на пресс-конференции рассказал о целях своей команды.

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"Мы могли выиграть или проиграть. Наибольшим разочарованием было вылет из Лиги чемпионов. Теперь мы сосредоточены на Ла Лиге и Кубке, но, конечно, мы принимаем критику. Сообщение состоит в том, что мы продолжаем двигаться вперед. Всё в наших руках.

Мы хотим выиграть трофеи. Мы уже выиграли Суперкубок Испании, а победить в чемпионате и Кубке было бы здорово. Это действительно означало бы, что у нас хороший сезон. Мы не любим проигрывать, но мы должны работать упорно. Наша цель – выигрывать трофеи", – цитирует Хави ESPN.

Сейчас Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 59 очков в своем активе. В полуфинале Кубка Испании каталонцы сыграют 2 марта против Реала.

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