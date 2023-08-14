"Сегодняшний матч – это позор. Нормально, что люди не хотят смотреть футбол, потому что это был не матч. Я заинтересован в улучшении игры и результата. Этого одного очка недостаточно. Для нас это очень сложный матч. В первом тайме мы не играли в тот футбол, в который хотели, во втором мы заиграли, но имели мало голевых моментов

Три удления в видеообзоре матча Хетафе – Барселона

Сказал арбитру, что Хетафе прощают много фолов, а нам нет. Вот почему он меня удалил.

Мое удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы все равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Ответственность лежит на судье. Мы потеряли голову, и Рафинья допустил ошибку, но это произошло из-за того, что игра вышла из-под контроля арбитра. Судьи говорят, что понимают игроков, но меня пока не понимают. Не увидел никакой руки у Гави. Если игра рукой не очевидна, не свистите. Так нам говорили. Они сказали, что не будут свистеть фолы за непонятные руки и меньше ходить смотреть VAR. Но почему бы им не сходить посмотреть VAR, если есть такой фантастический инструмент, помогающий футболу?

Барселона расписала ничью из Хетафе в скандальной битве с тремя удалениями – каталонцы отпустили Реал в отрыв

Именно рефери позволяет все это делать, никто другой. Я вспомнил об этом и меня за это выгоняют. Удаление Рафиньи – это совокупность происходящего. Хетафе позволяют так играть, нам нет. Хетафе тянет время, мешает играть. Это их футбол, это нормально", – цитирует Хави Marca.