Хави пытается собственноручно уладить вопрос с Аль-Саддом по поводу своего будущего ухода, сообщает Marca.

Аль-Садд сделал заявление по поводу возвращения Хави в Барселону

Барселона же не контактировала с катарским клубом и ожидает результата переговоров со специалистом. В Аль-Садде недовольны ажиотажем по поводу возможного прихода Хави в Барселону, поскольку это воспринимается как должное.

К слову, сейчас Хави в Барселоне "подстраховывает" Серхи Бархуан. Его Жоан Лапорта назначил временным тренером и именно он, очевидно, будет на тренерском мостике "блаугранас" в матче ЛЧ против Динамо в Киеве.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві