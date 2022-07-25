Согласно информации AS, Хави брутально поговорил с Депаем на предмет его будущего в Барселоне. Тренер желал быть честным с нападающим и не подбирал слова, чтобы описать положение нидерландца.

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Хави сообщил Мемфису, что после переходов Роберта Левандовски и Рафиньи, а также подписания нового контракта с Усманом Дембеле, его шансы выйти на поле сведены к минимуму. Тренер "блаугранас" посоветовал футболисту искать новый клуб. "Или так, или весь сезон будешь "сосать" на скамейке запасных", – именно таким образом Хави обрисовал ситуацию.

Барселона хочет получить за Депая не менее 20 млн евро. Учитывая, что срок контракта форварда с каталонцами истекает летом 2023 года, клуб не может потребовать за него большей суммы. Руководство каталонцев считает, что в АПЛ могут заинтересоваться форвардом.

Уход Депая позволит "блаугранас" несколько разгрузить зарплатную ведомость. Кроме того, для Левандовски освободится 9-й номер, под которым поляк провёл большую часть карьеры. Впрочем, испанские СМИ сообщали, что Роберт вернёт "девятку" вне зависимости от желания Мемфиса.

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