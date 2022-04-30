"У нас был очень хороший разговор лицом к лицу. Очевидно, что эта замена расстроила его, но я должен смотреть на команду.

Барселона нашла альтернативу Холанду и Левандовски – каталонцы хотят спасать 100-миллионного пленника из Челси

Он должен приносить пользу в каждой игре. Иногда он играет отлично, но нужно быть стабильным. Он способен на это благодаря своим способностям, пониманию, когда врываться в зону. Я не вижу игроков с похожими талантами. Он очень важный игрок для нашего настоящего и будущего", – приводит Хави Mundo Deportivo.

Добавим, что в текущем сезоне де Йонг провел 43 матча, в которых оформил 4 гола и 5 ассистов. Нидерландца сватали в Баварию и гранды АПЛ, однако публично он сохраняет верность Барселоне.

Реал виграв чемпіонат Іспанії – Луніну не дозволили вийти в титульному матчі, Бензема поставив чемпіонську крапку