Два месяца назад главный тренер “кулес” публично объявил о своем уходе в конце сезона. После этого Барса выдала 10-матчевую беспроигрышную серию. Президент клуба Жоан Лапорта якобы планирует уговаривать Хави остаться, но позиция наставника непоколебима.

Барселона не оставляет надежд сохранить Хави – решающие переговоры назначили после трех суперматчей

"Остаться в Барсе? Я уже все сказал. Я очень благодарен персоналу, Деку, Лапорте. Впрочем, я не думаю, что что-то изменится. Думаю, так лучше всего для клуба. Ничего уже не изменить", – приводит слова Хави Barca Universal.

Барселона еще имеет шанс завершить сезон с двумя трофеями. В четвертьфинале ЛЧ "кулес" сойдутся с ПСЖ, а в чемпионате пытаются оказать давление на Реал, который сохраняет 8 очков запаса.

Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбек Моуринью или повторение трюка с Гвардиолой