Главный тренер "Блаугранас" Хави Эрнандес с юмором относится к зимнему трансферному окну и не раскрывает свои планы.

В последнее время Барселону часто связывают с Манчестером, включая Сити. 41-летний испанец сначала хотел подписать Рахима Стерлинга, но теперь заинтересован в Ферране Торресе.

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Перед матчем против Вильярреала Хави ожидаемо спросили, какого игрока из Манчестера он хотел бы видеть в Барселоне. Коуч "блаугранас" отшутился, что Эрика Кантона. Но потом серьезно добавил: "Зимой рынок покажет, сможем ли мы кого-то подписать. Об этом еще рано говорить. У нас будет матч с Вильярреалом, а в следующем месяце мы будем много играть. Вот это важно".

К слову, Барселона перед 15-м туром Примеры расположилась на седьмой строчке в таблице.

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