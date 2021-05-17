Главный тренер Аль-Садда Хави Эрнандес дал еще один повод говорить о возвращении в Барселону.

Легенда "кулес" прилетел в столицу Каталонии для отпуска, информирует Marca. В последние дни пресса активно сватает Хави на пост главного тренера Барселоны, поэтому визит может иметь и деловую цель.

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Испанские журналисты поймали звезду в аэропорту с расспросами о возможном назначении. Ответ был очень лаконичен: "Я ничего не знаю, я здесь просто для отпуска". После этого Хави вместе со своей семьей спешно сел в такси и уехал.

Напомним, по итогам прошлого сезона Аль-Садд добыл золотые медали катарского чемпионата. Клуб убедил Хави подписать новый контракт до лета 2023-го, однако тот якобы может разорвать соглашение, если получит предложение от Барсы.

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