Еще четыре звезды "блаугранас" вернулись к тренировкам за день до Эль Класико. Левандовски, де Йонг, Кунде, Рафинья и даже Педри работали вместе с партнерами. Правда, реальные шансы выйти на поле имеют далеко не все. Хави пытается перестраховаться и разрабатывает сразу несколько вариантов основного состава.

Четыре звезды Барселоны выбрались из лазарета перед Классико – подарок для Хави на Реал

Наставник Барсы хочет нейтрализовать преимущество Реала в центре поля. Если де Йонг не успеет полноценно восстановиться, то Жоау Канселу переведут в полузащиту, пишет AS. В недавних Класико похожие функции выполняли Дани Алвес или Серхи Роберто.

Рональд Араухо займет место португальца на правом фланге обороны, чтобы не позволить разогнаться Винисиусу. Уругваец уже не раз делал это раньше.

Кристенсен и Иньиго Мартинес сыграли бы в центре защиты, а "квадрат" в середине поля вместе с Канселу формировали бы Гюндоган, Фермин и Гави. В случае отсутствия Левандовски атакующий тандем составят Жоау Фелиш и Ферран Торрес.

Напомним, что первое Эль Классико сезона состоится уже в субботу, 28 октября. Старт игры – 17:15.