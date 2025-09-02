Байер после двух туров Бундеслиги уволил Эрика тен Хага. Леверкузенцы нацелились на экс-наставника Барселоны Хави.

Арсенал подписал звезду Бундеслиги – Артета детально объяснил этот выбор

Как сообщает Marca, Хави отклонил предложение. На решение испанца повлияло нестабильное положение команды. Байер не впервые обращает внимание на испанского специалиста. Леверкузенцы хотели назначить Хави сразу после ухода Хаби Алонсо в Реал, но и тогда тренер отказал.

Байер пока имеет лишь один балл. Команда находится на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом году леверкузенцы заняли второе место в чемпионате.

Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – тен Хаг не может выиграть второй матч подряд