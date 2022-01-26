Накануне состоялась первая встреча главного тренера и Муссы Сиссоко, где обсуждалось будущее французского вингера. Агент Дембеле четко хотел понять положение своего футболиста в Барсе после всех появившихся в прессе новостей.

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Хави объяснил, что "блаугранас" хотели сохранить игрока, а подтверждением этому были предложения по новому контракту, которые отклонял Дембеле с менеджером. Сиссоко уточнил, что будет, если новое соглашение не будет подписано, а Усман не покинет команду до конца трансферного окна (31 января). Наставник каталонцев ответил: "Если ни один из вариантов не будет реализован, он больше не будет играть за Барселону".

Сама встреча проходила в ненапряженной атмосфере, а обе стороны заявили, что понимают, насколько важно найти общий язык в сложившейся ситуации, сообщает Marca .

В текущей кампании Усман Дембеле провел 11 матчей, отличился голом и 2 ассистами. Его контракт с клубом истекает летом.

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