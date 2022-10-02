Главный тренер Барселоны Хави продолжил удачную серию во главе каталонского клуба в Ла Лиге.

Победа над Мальоркой позволила Барселоне продлить серию без поражений в выездных матчах Ла Лиги до 18 матчей, сообщает Opta.

Рекордный гол Левандовски в видеообзоре поединка Мальорка – Барселона – 0:1

Таким образом, Хави обогнал другого легендарного экс-игрока и титулованного тренера Реала – Зинедина Зидана. У француза в активе было 17 матчей без поражений на выезде – достижение покорилось ему в 2016 году.

Добавим, что Барселона минимально обыграла Мальорку (1:0) и возглавила турнирную таблицу. Правда, Реал отстает на 1 пункт и сегодня должен сыграть матч с Осасуной.

Барселона ослабленным составом обыграла Мальорку и обогнала Реал – Левандовски голом принес победу и установил рекорд