"Кое-что нам удавалось очень хорошо, но моментами не хватало движения. Эльче не пришлось много бегать или делать сложные переходы. Мы говорили об этом.

Надеемся, что эта победа станет переломным моментом. Мы сами усложнили игру. Были моменты, которыми мы не воспользовались. Они выжили из-за наших ошибок. Этого не может быть. У нас должно быть больше работы и ответственности, когда у нас есть преимущество. Я доволен этими тремя очками, сейчас это главное.

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Игра Гави впечатляет. Его амбиции и индивидуальность, даже присутствие на поле – это уже зрелище. Это будущее клуба. Но не только он, есть Араухо, Нико, Абде… Они фантастическое поколение. Даже Рики Пуч. В их возрасте я был напуган, а они такие замечательные. Гави всего 17 лет, это удивительно. Он имеет огромное значение. Я рад видеть такой уровень, но не хочу сравнивать его с кем-то. У него нет предела развития.

Я не был здесь шесть лет и не знаю, что произошло с клубом. Есть некоторые удивительные вещи: тактические вопросы, стиль. Сейчас мы переживаем гнев, возмущение… это кажется невероятным. Но благодаря упорству и индивидуальности мы отреагировали. Такая победа много значит для нас", – приводит слова Хави Marca.

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