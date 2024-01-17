Согласно информации ESPN, несколько важных игроков в составе уже потеряли веру в тренера каталонцев. Отмечается, что скептические настроения у этих футболистов возникли еще до поражения от Реала в матче за Суперкубок Испании (1:4). Они уже несколько недель ставят под сомнение подход Хави и расстроены тем, что тренер утверждает, что его подопечные не понимают стиль игры Барселоны.

Тренер Довбика и Цыганкова возглавит Барселону – в Испании разразился сенсационный инсайд

Источник предполагает, что тренер не продемонстрировал "твердую руку" во время работы с некоторыми игроками, хотя не все в раздевалке придерживаются такого же мнения. В окружении Хави признают, что в команде из более 20 игроков всегда могут быть недовольны. Однако в штабе считают, что большинство игроков по-прежнему поддерживают идеи тренера.

Наставник каталонцев неоднократно заявлял, что отношения с командой остаются положительными, и после поражения в Суперкубке он дал понять, что продолжает верить в свою команду, и выразил уверенность в исправлении ситуации.

Напомним, что Барселона сейчас находится на четвертом месте в чемпионате Испании, имея в своем активе 41 балл. От первой строчки каталонцы отстают на восемь очков.

Недавно испанская пресса сообщила, что руководство Барселоны рассматривает назначение Мичела на должность главного тренера команды летом.

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Класико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик