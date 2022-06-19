Представители "блаугранас" иногда бывают недовольны, но главный тренер Хави Эрнандес напоминает им об их контрактах.

25 мая Барселона провела товарищеский поединок против команды звезд чемпионата Австралии, в котором одержала непростую победу со счетом 3:2.

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Перед матчем и вылетом на пятый континент несколько представителей каталонцев были разочарованы, что поединок пройдет именно в Австралии. Но Хави взял ситуацию в свои руки и напомнил, что они за это получают деньги, а если не хотят ехать, пусть заплатят 5 миллионов евро клубу. Об этом сообщает El Periódico.

Напомним, Барселона завершила сезон 2021/22 без трофеев. В Ла Лиге коллектив финишировал вторым, уступив Реалу.

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