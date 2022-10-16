"Ощущение, что у нас отрицательная динамика. Мы стараемся, у нас есть вера, самоуважение. Это была возможность остаться на вершине, а мы ушли с пустыми руками. Не использовали свои моменты, а соперники хорошо защищались. Нужно приложить усилия, чтобы изменить динамику.

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Мне почти нечего сказать, мне неприятно. Соперник начал матч очень интенсивно. Фати мог сделать счёт 2:2, но сразу после этого Реал получил право на пенальти. Нам просто не везет. Знаем, что у нас не все хорошо. Мы говорили о том, что нужно помешать сопернику контратаковать, но уже в первые минуты он поймал нас на этом и открыл счет. Строительство нашей команды продолжается, но нам нужно повышать свою конкурентоспособность.

Не думаю, что на команду повлиял результат в Лиге чемпионов. Мы доминировали, мы заставили Реал играть на его половине, несмотря на то, что проводили не самый лучший матч, мы создавали моменты. Если мы хотим побеждать в таких матчах, мы должны сменить свой менталитет. Должны быть более зрелыми", – цитирует Хави Marca.

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