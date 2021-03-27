"Лев – замечательный тренер. Он стремился к зрелищному, атакующему футболу, благодаря которому выиграл чемпионат мира. Лев помог Германии развить другое понимание футбола, которое напоминает мне многим то, что я знаю по Испании и Барселоне.

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Он подошел бы Барсе за его понимание игры и за его личность", – цитирует Хави Suddeutsche Zeitung.

Напомним, СМИ все чаще называют Хави одним из главных кандидатов на тренерское кресло "блаугрнас". Действующий наставник сборной Германии Йоахим Лев заявил, что покинет свой пост после Евро-2020.

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