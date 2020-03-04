Хави поразмышлял, когда сможет возглавить Барселону

Бывший хавбек Барселоны, а ныне главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес рассекретил свою мечту.

"Надолго ли я в Катаре? Не знаю, что меня ждет как тренера. Совсем недавно мне представилась возможность уйти в Барсу, меня туда звали в январе, но сейчас не самое лучшее время.

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Аль-Садд большой и очень хороший клуб в Катаре, поэтому пока нам еще предстоит многое выиграть.

Моя цель в будущем – тренировать Барселону. Это мечта, и я надеюсь, что она сбудется. Летом этого года или потом – не знаю. Но это определенно меня интересует", – сказал Хави для YouTube-канала Nobel.

Напомним, в январе распространялись слухи, что Хави должен заменить Эрнесто Вальверде на посту наставника Барсы, но в итоге каталонский гранд возглавил Кике Сетьен.

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