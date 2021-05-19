На легендарного хавбека Барселоны выходили сборная Бразилии и Боруссия Д, утверждает AS.

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Пентакампеоны предлагали Хави роль ассистента Тите до чемпионата мира 2022 года. Испанец должен был ознакомиться с атмосферой "селесао", а затем потенциально стать главным. Боруссия была готова довериться 41-летнему специалисту сразу, однако его ответ был четким – "предать" Аль-Садд можно только ради Барселоны.

Напомним, по итогам прошлого сезона Аль-Садд добыл золотые медали катарского чемпионата. Клуб убедил Хави подписать новый контракт до лета 2023-го, однако тот якобы может разорвать соглашение, если получит предложение от Барсы.

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