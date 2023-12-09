Наставник Барселоны Хави поделился ожиданиями от матча с Жироной, который состоится в 16 туре Ла Лиги.

"Мичел Санчес является отличным тренером и имеет философию, подобную нашей. Они хотят быть главными героями с мячом и очень динамичны.

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В этом году у них больше индивидуальности с Савиньо, Цыганковым, Добвиком, Иваном Мартином. Я думаю, они могут стремиться выиграть Лигу, они показали это. Они лидеры. Мне нравится, как они атакуют, они смелы, иногда они остаются сзади один на один", – цитирует Хави издание Sport.es.

Напомним, Жирона Виктора Цыганкова и Артема Довбика занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. После 15 сыгранных матчей у подопечных Мичелы есть в своем активе 38 баллов.

Поединок между Барселоной и Жироной состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало встречи в 22:00.

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