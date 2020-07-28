Хави подтвердил желание возглавить Барселону

Наставник Аль-Садда заявил, что мечтает стать главным тренером родной для себя команды. В то же время легенда Барселоны призвал уважать работу Кике Сетьена.

"Я не скрываю, и всегда говорил, что моя главная цель – это Барса. Это мой дом, и это мечта. Но сейчас я сосредоточен на Аль-Садде, с нетерпением жду нового сезона. Нужно уважать Кике Сетьена и его работу, я желаю Барселоне всего наилучшего.

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Иногда Барселона играет очень хорошо, иногда – не очень. Но мне нравится идея Сетьена, которую он пропагандировал в своих предыдущих клубах – доминирование и попытки привить привлекательную игру. Иногда это невозможно, это правда, ведь соперник создает трудности для тебя. Мы увидели несколько хороших поединков Барселоны с Сетьеном", – цитирует 40-летнего испанца Marca.

Заметим, недавно Хави подписал новый контракт с Аль-Саддом, который рассчитан до конца сезона 2020/21.

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