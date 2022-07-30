"Сейчас у него есть действующий контракт, поэтому его возвращение – утопия. Мы собираемся сосредоточиться на нынешнем сезоне.

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Очевидно, я хотел бы, чтобы время Лео в Барсе закончилось не так, как оно закончилось, и чтобы у него был последний шанс попрощаться как с лучшим в истории. Конечно, я бы хотел, чтобы это произошло. Впрочем, пока у него контракт с другим клубом", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, в 2021 году Барселона не смогла втиснуть контракт Лионеля Месси в лимит зарплат, установленный Ла Лигой. Аргентинец был вынужден покинуть клуб, в котором провел всю профессиональную карьеру, и на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

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