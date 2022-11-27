Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес рассказал, что давно не видел себя в роли чьего-то ассистента.

"Это была неожиданная возможность. Я общался с ними через своего агента. У меня была возможность присоединиться к тренерскому штабу Тите и работать с ним. Однако хотел быть главным тренером и дождался возможности, возглавив Барселону.

Хави готов к увольнению из Барселоны – одно условие окончательно похоронит тренера

Я бы сказал, это была историческая возможность. Я нахожусь там, где хочу быть, – в лучшем клубе мира, в клубе, который в моем сердце", – цитирует Хави Goal.

Напомним, испанский специалист возглавил Барселону год назад, сменив Рональда Кумана. Пока на Хави не завоевал ни одного трофея во главе каталонцев и дважды не преодолел групповой этап Лиги чемпионов.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару